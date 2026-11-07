Un ultimo ostacolo prima di ritrovare uomini, energie e nuove soluzioni. L'Inter di Cristian Chivu si prepara ad affrontare il Como a San Siro, al termine di un periodo particolarmente impegnativo, segnato da un calendario fitto e da numerose assenze. La sfida contro la squadra di Cesc Fabregas rappresenta un passaggio importante per riscattare la sconfitta nel derby e arrivare alla sosta nelle migliori condizioni. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrà affidarsi ancora una volta a gran parte degli uomini utilizzati nelle ultime settimane, ma alla ripresa potrebbe finalmente avere a disposizione una rosa quasi al completo. Il recupero più atteso è quello di Lautaro Martinez, fermo dal 15 ottobre. Il capitano sfrutterà la pausa per completare il percorso di recupero e ritrovare la migliore condizione atletica. L'obiettivo è tornare in campo contro l'Atalanta, oppure pochi giorni dopo nella sfida di Champions League contro lo Stoccarda.

Thuram senza sosta: contro il Como verso la nona da titolare consecutiva

Tra i giocatori maggiormente sollecitati nell'ultimo mese c'è Marcus Thuram, pronto a disputare la nona partita consecutiva dal primo minuto. L'assenza di Lautaro ha inevitabilmente ridotto le possibilità di rotazione nel reparto offensivo, costringendo il francese a sostenere un carico di lavoro particolarmente elevato. Anche contro il Como sarà chiamato a guidare l'attacco nerazzurro, con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Feyenoord e riportare l'Inter al successo in campionato. Il ritorno del capitano argentino permetterà poi a Chivu di ricomporre la coppia offensiva titolare e distribuire meglio le energie, soprattutto in vista degli impegni di dicembre tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Stones e Jones verso la convocazione: la Premier Inter prende forma

Le novità più interessanti riguardano anche John Stones e Curtis Jones, entrambi vicini al rientro dopo i rispettivi problemi fisici. I due inglesi potrebbero essere convocati già contro il Como, anche se inizialmente dovrebbero partire dalla panchina. Il loro pieno recupero è atteso soprattutto dopo la sosta, quando Chivu potrà finalmente cominciare a sfruttare con maggiore continuità i rinforzi arrivati dalla Premier League. Djed Spence ha già mostrato segnali importanti di crescita, culminati nell'ottima prestazione contro il Feyenoord. Ora toccherà agli altri due connazionali dimostrare di poter incidere nel progetto nerazzurro. Particolarmente atteso è Stones, assente ormai da circa un mese e mezzo, mentre Jones potrebbe offrire nuove soluzioni a un centrocampo che ha dovuto sostenere numerosi impegni ravvicinati. Tra i recuperi previsti figura anche Luis Henrique, destinato ad ampliare le alternative sulle corsie esterne.