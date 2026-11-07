Rotonda vittoria messa a segno dalla Roma nel corso del posticipo di Serie A del sabato sera contro il Sassuolo. I giallorossi, vittoriosi per 3-0, si sono portati al secondo posto in classifica in attesa della partita dell'Inter contro il Como. In questo senso, il terzino giallorosso Nahuel Molina ha brevemente commentato l'esito della sfida ai microfoni di DAZN menzionando anche il ruolo dei capitoloni nella corsa alla Scudetto: "Se mi aspettavo di approdare in una squadra così forte? Sì, sin da quando sono arrivato ho avuto la sensazione di una squadra forte. Ci siamo anche noi per lo Scudetto? Noi siamo una squadra che lavora e che ha voglia di fare".
Sezione: News / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 23:36
Autore: Carlo Alberto Gamba
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