Marcus Thuram vuole ritrovare la gioia del gol. Come evidenzia Opta, dopo aver segnato per tre gare consecutive, Tikus è rimasto a secco nelle ultime due. Non registra un digiuno più lungo in A da febbraio-marzo, quando non segnò per cinque giornate filate nel massimo campionato italiano. L'attaccante del Biscione ha realizzato 4 gol in tre sfide contro il Como in campionato, facendo meglio solo contro il Parma e il Torino.

Sezione: Focus / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 19:36 / Fonte: Opta - Eurosport
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione