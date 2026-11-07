Marcus Thuram vuole ritrovare la gioia del gol. Come evidenzia Opta, dopo aver segnato per tre gare consecutive, Tikus è rimasto a secco nelle ultime due. Non registra un digiuno più lungo in A da febbraio-marzo, quando non segnò per cinque giornate filate nel massimo campionato italiano. L'attaccante del Biscione ha realizzato 4 gol in tre sfide contro il Como in campionato, facendo meglio solo contro il Parma e il Torino.