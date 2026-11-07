Fresco di nomina come Rising Star of the Month di ottobre della Serie A, l'attaccante del Monza Gustavo Varela, capocannoniere del campionato, rilascia un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset nella quale racconta l'emozione per il suo primo gol contro l'Inter a San Siro, che definisce il più bello segnato sin qui: "Lo è per il significato. E anche per lo stadio, uno stadio fantastico. Onestamente non pensavo potessi segnare, ho solo cercato di fare la partita migliore che potessi; quando il gol è arrivato è stato incredibile, quando l'ho rivisto è stato molto bello".

Sempre legato all'Inter è il nome del giocatore che Varela ammette di guardare con maggiore attenzione: "Se mi guardo indietro, il mio idolo è stato Karim Benzema, un giocatore completo. Nel presente mi piace guardare nel mio campionato, e voi avete Pio Esposito che è veramente completo come anche Marcus Thuram. Anche Gonçalo Ramos è molto bravo".