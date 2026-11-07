Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha incontrato Moratti e ha voluto celebrare l'ex presidente dell'Inter con una story su Instagram ricca di belle parole: "E' stato un vero onore e un grande piacere incontrare il presidente Moratti, un uomo la cui passione e dedizione hanno contribuito a creare alcuni dei momenti più indimenticabili della storia del calcio. Trascorrere del tempo con lui e imparare dalla sua esperienza ha significato molto per me. Grazie, presidente Moratti, per il suo tempo e per aver condiviso la sua saggezza". E domani appuntamento a San Siro per la sfida tra Inter e Como.

Sezione: Focus / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 21:15
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione