Le prestazioni con l'Inter hanno finalmente riportato Marcus Thuram in Nazionale. L'attaccante nerazzurro è stato convocato da Zinedine Zidane per le prossime sfide della Francia contro Italia e Turchia, conquistando la prima chiamata da quando l'ex Real Madrid siede sulla panchina dei transalpini. Una notizia che - scrive La Gazzetta dello Sport - premia il rendimento del francese, protagonista nelle ultime settimane anche grazie alle maggiori responsabilità assunte durante l'assenza di Lautaro Martinez. Dopo l'esclusione di settembre, Thuram ha risposto sul campo con prestazioni convincenti, arrivando a quota cinque gol e quattro assist stagionali. A favorire la convocazione anche l'indisponibilità di alcuni attaccanti della Francia, ma soprattutto la continuità dimostrata dall'interista, diventato un riferimento imprescindibile per Cristian Chivu.

Lautaro resta ad Appiano Gentile: recupero ancora in corso

Discorso diverso per Lautaro Martinez, che non prenderà parte agli impegni dell'Argentina. Il capitano nerazzurro, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio ai flessori, resterà ad Appiano Gentile per completare il percorso riabilitativo. L'obiettivo è tornare a disposizione dopo la sosta, evitando rischi e accelerazioni che potrebbero compromettere il pieno recupero. Per Chivu si tratta di un'opportunità importante per ritrovare il proprio capitano nelle migliori condizioni in vista della ripresa del campionato.

Dimarco e Bastoni in azzurro. Bisseck fuori dalla Germania

Diversi nerazzurri saranno invece impegnati con le rispettive rappresentative nazionali. Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito sono stati confermati nell'Italia di Roberto Mancini. Convocazione anche per Carlos Augusto, premiato dal Brasile dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane, mentre Yann Bisseck non figura nell'elenco della Germania. Il difensore tedesco, nonostante il buon rendimento recente e il gol contro il Feyenoord, resterà quindi a Milano durante la pausa. Confermato invece Andy Diouf, che proseguirà la propria esperienza con la Francia. Per l'Inter sarà dunque una sosta divisa tra impegni internazionali e lavoro ad Appiano Gentile. Chivu perderà temporaneamente diversi titolari, ma potrà sfruttare queste settimane per recuperare Lautaro e ritrovare nuove soluzioni in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.