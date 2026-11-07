Le prestazioni con l'Inter hanno finalmente riportato Marcus Thuram in Nazionale. L'attaccante nerazzurro è stato convocato da Zinedine Zidane per le prossime sfide della Francia contro Italia e Turchia, conquistando la prima chiamata da quando l'ex Real Madrid siede sulla panchina dei transalpini. Una notizia che - scrive La Gazzetta dello Sport - premia il rendimento del francese, protagonista nelle ultime settimane anche grazie alle maggiori responsabilità assunte durante l'assenza di Lautaro Martinez. Dopo l'esclusione di settembre, Thuram ha risposto sul campo con prestazioni convincenti, arrivando a quota cinque gol e quattro assist stagionali. A favorire la convocazione anche l'indisponibilità di alcuni attaccanti della Francia, ma soprattutto la continuità dimostrata dall'interista, diventato un riferimento imprescindibile per Cristian Chivu.
Lautaro resta ad Appiano Gentile: recupero ancora in corso
Discorso diverso per Lautaro Martinez, che non prenderà parte agli impegni dell'Argentina. Il capitano nerazzurro, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio ai flessori, resterà ad Appiano Gentile per completare il percorso riabilitativo. L'obiettivo è tornare a disposizione dopo la sosta, evitando rischi e accelerazioni che potrebbero compromettere il pieno recupero. Per Chivu si tratta di un'opportunità importante per ritrovare il proprio capitano nelle migliori condizioni in vista della ripresa del campionato.
Dimarco e Bastoni in azzurro. Bisseck fuori dalla Germania
Diversi nerazzurri saranno invece impegnati con le rispettive rappresentative nazionali. Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito sono stati confermati nell'Italia di Roberto Mancini. Convocazione anche per Carlos Augusto, premiato dal Brasile dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane, mentre Yann Bisseck non figura nell'elenco della Germania. Il difensore tedesco, nonostante il buon rendimento recente e il gol contro il Feyenoord, resterà quindi a Milano durante la pausa. Confermato invece Andy Diouf, che proseguirà la propria esperienza con la Francia. Per l'Inter sarà dunque una sosta divisa tra impegni internazionali e lavoro ad Appiano Gentile. Chivu perderà temporaneamente diversi titolari, ma potrà sfruttare queste settimane per recuperare Lautaro e ritrovare nuove soluzioni in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 09:26 GdS - Prima chiamata di Zidane per Thuram. Bisseck, niente Nazionale
- 09:12 GdS - Chivu ritrova Bastoni, Spence adesso insidia Diouf
- 08:58 GdS - Da amici a rivali, Sucic sfida Baturina nella corsa al vertice
- 08:44 CdS - Carlos Augusto ora è indispensabile, c'è il piano per blindarlo
- 08:29 Costacurta sul Milan: "Chi non gioca tutte le gare come il derby deve restare a casa"
- 08:14 GdS - Inter-Como, due modelli di gestione economica a confronto
- 08:00 Esposito si è ripreso la scena, Chivu punta sul suo talento contro il Como
- 00:00 La prova del nove
- 23:46 Nicola: "Contento di aver dato continuità alle prestazioni con Inter e Como"
- 23:33 Mondiale per Club 2029, DAZN si muove: ottenuta un'opzione dalla FIFA
- 23:19 Milan, Bakker: "I derby sono sempre qualcosa di speciale"
- 23:05 Majorino: "Se si potesse ridiscutere il progetto San Siro, sarebbe giusto"
- 22:51 Venezia-Udinese 2-1, i lagunari smuovono la classifica e inguaiano i bianconeri
- 22:37 Il Racing Avellaneda predica cautela: slitta il rientro di Carboni
- 22:22 Cannavaro: "Con Sucic e Baturina, Inter e Como hanno fatto due colpi"
- 22:08 The Athletic sull'affare mancato Bastoni-Barça: "I catalani preferirono..."
- 21:53 Braglia: "Fabregas vuole rifarsi contro i nerazzurri"
- 21:39 Orlando: "L'Inter non può sbagliare approccio contro il Como"
- 21:25 Boeri boccia La Russa e Calabresi: "Due stadi a San Siro? Non ha senso"
- 21:10 Nicola: "Pochi gol? Ne abbiamo fatti 3, ma 2 li hanno annullati"
- 20:55 Gabigol ricorda: "Volevo l'Europa. Dall'Inter un'offerta irrinunciabile"
- 20:41 Inter-Como, occhio a Calhanoglu e Carlos Augusto: sanno come fare male ai lariani
- 20:26 Inter-Como, nerazzurri favoriti in lavagna. Duello tra Thuram e Douvikas
- 19:58 Pizzi: "Inter-Como sarà bellissima, mi aspetto nerazzurri d'assalto"
- 19:44 Show Your Heart, Petar Sucic candidato per l'edizione 2026
- 19:30 Zidane accoglie Thuram: "Questa è un'opportunità per valutarlo"
- 19:14 Serie A, Varela del Monza vince il Rising Star Of the Month di ottobre
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso INTER-COMO, le ULTIME da APPIANO, la PROBABILE e la sfida CHIVU-FABREGAS
- 18:55 Tosto sr. al figlio Lorenzo: "Se segna alla Salernitana lo caccio di casa"
- 18:40 Calabresi: "San Siro, se sarò sindaco parlerò con Inter e Milan"
- 18:26 Francia, Thuram torna tra i convocati di Zidane. Confermato Diouf
- 18:13 Palestra e la firma col Chelsea: "La prima emozione? Solo felicità"
- 17:59 Polonia, Zielinski convocato per gli impegni di UNL con Romania e Svezia
- 17:45 Inter-Como, sono 30 i precedenti: il bilancio è nerazzurro. Filotto di 11 vittorie consecutive
- 17:30 Spagna, Martinez a casa e convocato Valles. De La Fuente: "Era ora"
- 17:16 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 17:02 Salernitana, sono 22 i giocatori convocati da Di Bari
- 16:48 Generali Stadium appare una denominazione subdolamente 'bellicista'
- 16:35 Genoa, De Rossi: "Milan tra le prime tre rose in Serie A. E il derby ha lasciato cose positive"
- 16:21 Feyenoord, van Bronckhorst: "Difesa e scelta sul pressing: possiamo imparare dall'Inter"
- 16:07 Inter Women, domani c'è il derby. Santi: "Gara speciale, vogliamo vincere"
- 15:54 Gerry Scotti: "Milan, in EL manca la carica giusta. Con l'Inter un'adrenalina diversa"
- 15:40 Qui Como - Fabregas prova a recuperare Chalobah. Formazione: 3 opzioni
- 15:25 Mondiale U17, l'Italia si prepara alla missione in Qatar: tra i 21 convocati due giocatori dell'Inter
- 15:12 Francia, due posti liberi in attacco: Thuram tra le opzioni di Zidane
- 14:58 Buone notizie da Appiano: Stones e Jones disponibili. Due assenze per Chivu
- 14:45 ll PRIMO INTER CLUB di BIAPRI, 46 anni di PASSIONE NERAZZURRA: alla scoperta dell'IC TORRE DEL GRECO
- 14:31 Feyenoord-Inter, Spence convince tutti. Carlos vola in vetta
- 14:18 TyC Sports - Icardi vuole tornare in Italia: dopo il "no dell'Inter" in pole c'è la Juventus
- 14:04 Ludi: "Como a San Siro con umiltà e consapevolezza. Sarà tostissima"
- 13:50 Turchia, il ct Yalçın: "Calhanoglu? Lasciateci giocare, poi potrete criticarci"
- 13:35 Marazzina: "Scudetto, non vedo avversari per l'Inter. Il derby è una situazione strana"
- 13:21 Turchia, prima chiamata per il neo ct Yalçın: riecco Calhanoglu
- 13:07 Inter, Lo Schiavo nuovo Director of Football Development: "Grato per la fiducia"
- 12:53 Serie A, Gennaro Gattuso vince il Coach of The Month di ottobre
- 12:38 Inter-Como, San Siro verso il sold out: tutte le informazioni per i tifosi
- 12:24 Hutchinson: "Non siamo stati umili. Contro l'Inter si percepiva energia"
- 12:11 Martinez resta a casa: non è tra i convocati della Spagna per gli impegni di novembre
- 12:00 videoINTER rinata, sprofondo MILAN: l'EUROPA cambia di nuovo tutti i GIUDIZI
- 11:54 Inghilterra, Tuchel riaccoglie Spence: "Sembra in forma, merita di tornare"
- 11:41 Un weekend ricco di impegni per le giovanili dell'Inter
- 11:28 Inghilterra, Djed Spence torna tra i convocati di Tuchel
- 11:14 In Spagna - L'Inter sta valutando il ritorno di Agoumé
- 11:00 Il Mattino - Salernitana, occhio ai giovani dell'Inter U23
- 10:47 Bergomi: "Spence ha più margine di crescita tra i tre inglesi. Ecco le differenze con Dumfries"
- 10:34 Sport - Dimarco, l'opzione di rinnovo complica i piani del Barcellona
- 10:20 Fabregas: "Andiamo a Milano per giocare con le nostre idee"
- 10:06 Corsera - Cessione da Elliot a RedBird, il Milan ha rischiato il sequestro
- 09:52 CdS - Thuram vicino alla nona di fila da titolare. E anche quando è a secco...
- 09:38 CdS - Inter-Como, garanzia di spettacolo: cosa dicono statistiche e precedenti recenti