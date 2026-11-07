A distanza di oltre un anno, l'eliminazione dalla Champions League 2024/25 contro l'Inter continua a lasciare l'amaro in bocca ai giocatori del Barcellona. Tra questi c'è anche Fermín López, che nel corso di una lunga intervista concessa a Mundo Deportivo ha ricordato la delusione vissuta contro i nerazzurri, indicandola tra i momenti più difficili della propria carriera. Il centrocampista spagnolo è tornato sull'argomento rispondendo a una domanda relativa alla successiva eliminazione europea contro l'Atletico Madrid, partita nella quale aveva rimediato un doloroso infortunio al labbro dopo uno scontro con il portiere Juan Musso. Due episodi diversi, accomunati dal peso della sconfitta e dalla sensazione di aver visto sfumare un'importante opportunità.

Fermín López: "Contro l'Inter uno dei momenti più duri della mia carriera"

Interrogato sulla serata del Metropolitano e sulle conseguenze dell'infortunio, Fermín ha ricordato spontaneamente anche la sfida contro l'Inter. "Sì, compresa la partita contro l'Inter, anche questa. Per il dolore del colpo, che ha richiesto dei punti ed è stato incredibilmente doloroso, e soprattutto perché eravamo eliminati", ha spiegato il centrocampista blaugrana. A pesare maggiormente, però, è stato il rimpianto per un'occasione che avrebbe potuto cambiare l'esito della partita contro l'Atletico. "La cosa che mi ha fatto più male è stata pensare che se quel tiro fosse entrato, la partita sarebbe potuta andare diversamente. Inizi a pensare a tante cose. Non è stato un bel momento, ma si impara da tutto".