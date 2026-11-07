L'Inter si prepara alla sfida di domenica contro il Como con alcunei dubbi di formazione. Dopo il successo in Champions League contro il Feyenoord, Cristian Chivu ritrova Alessandro Bastoni, che ha scontato la squalifica europea ed è pronto a riprendersi il proprio posto nel terzetto difensivo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sembra orientato a confermare Carlos Augusto sulla corsia sinistra, con Bastoni nuovamente impiegato nel ruolo di braccetto. Una soluzione che garantirebbe maggiore equilibrio alla squadra, soprattutto considerando la pericolosità degli esterni del Como.

Spence cresce e mette pressione a Diouf

Sulla fascia destra resta invece aperto il ballottaggio tra Djed Spence e Andy Diouf. L'inglese, reduce da prestazioni convincenti, sta guadagnando terreno nelle gerarchie di Chivu e punta a trovare maggiore continuità. Il rendimento mostrato nelle ultime uscite potrebbe convincere l'allenatore a concedergli ancora spazio dal primo minuto, anche se la decisione definitiva arriverà soltanto a ridosso della gara. A centrocampo dovrebbe essere confermato Piotr Zielinski in cabina di regia, mentre Hakan Calhanoglu potrebbe partire dalla panchina. In attacco, infine, la coppia dovrebbe essere composta da Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram, con il giovane centravanti chiamato a dare continuità alle recenti prestazioni.