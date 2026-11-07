Momento delicato in casa Milan. Dopo la vittoria nel derby è arrivato il ko in Europa League contro il Ferencvaros che ha reso a dir poco complicato il percorso in Europa League. L'ex difensore Alessandro Costacurta ha commentato così il momento del Milan: "Per vincere con continuità servono testa e volontà, più forti ancora dei muscoli - ha detto alla Gazzetta dello Sport -. Chi ha alzato al cielo cinque Champions, tra gli altri trofei, ha cuore e gambe, ma soprattutto la mentalità giusta. Che significa affrontare tutti gli impegni allo stesso modo, con la stessa cura e il medesimo spirito di sacrificio". L'ex difensore ha quindi individuato nella differenza di intensità tra le due partite uno degli aspetti più preoccupanti: "Avere la stessa intensità avuta contro l'Inter sarebbe stato difficile. Ma la differenza tra una squadra che vince e una che non lo fa, alla fine, è tutta lì".

Dalla sbornia derby al tonfo europeo

Cosa è successo? Costacurta ha le idee chiare. "Succede che dopo quattro giorni da un'impresa come il 3-1 all'Inter c'è chi pensa di essere diventato forte, ed è un errore grave. Pensi di aver già raggiunto una posizione importante, e si rivela fatale".

Sui singoli: "Musah che dopo pochi minuti dall'inizio di gara perde palla in maniera superficiale. Diawara che esce petto in fuori da difensore centrale portando palla e poi si butta. Cisse che pretende di ricevere palla sui piedi senza mai andare in profondità e tanti altri dettagli che ti fanno dire che appunto c'era stata superficialità. Musah ha una seconda linea? Non direi. I giovani hanno sbagliato, sì, ma non solo loro. A mio avviso il peggiore in campo è stato Rabiot, e parlo di un leader, di uno dei più forti centrocampisti al mondo. Se hai la possibilità di giocare in una squadra come il Milan e non trovi dentro di te voglia e determinazione di affrontare ogni sfida come fosse un derby, devi rimanere a casa. O semplicemente in panchina", ha dichiarato Costacurta.