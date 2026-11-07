Serve ruggire dopo il ko contro il Milan che ha frenato la corsa dell'Inter in campionato. I nerazzurri devono riprendere a correre con grande personalità e, come evidenzia Opta, dopo un'imbattibilità di 19 partite, i nerazzurri hanno perso l'incontro più recente contro il Milan in campionato. Un ko che, per come è arrivato e come è maturato, ha acceso la fiammella del riscatto puntualmente arrivato a Rotterdam. I nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in A dall'agosto-settembre 2025, quando furonobattuti da Udinese e Juventus.

Sezione: Focus / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 21:29
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione