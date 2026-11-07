Serve ruggire dopo il ko contro il Milan che ha frenato la corsa dell'Inter in campionato. I nerazzurri devono riprendere a correre con grande personalità e, come evidenzia Opta, dopo un'imbattibilità di 19 partite, i nerazzurri hanno perso l'incontro più recente contro il Milan in campionato. Un ko che, per come è arrivato e come è maturato, ha acceso la fiammella del riscatto puntualmente arrivato a Rotterdam. I nerazzurri non subiscono due sconfitte consecutive in A dall'agosto-settembre 2025, quando furonobattuti da Udinese e Juventus.