Il Como si prepara alla trasferta di San Siro contro l'Inter con l'entusiasmo della storica vittoria per 9-1 sul campo del Lens in Champions League, ma anche con alcuni problemi di formazione. Cesc Fabregas rischia infatti di dover rinunciare ancora a Diao e Chalobah, entrambi alle prese con problemi muscolari. Come scrive Tuttosport, le possibilità di vedere Diao in campo sono ridotte, mentre per Chalobah resta qualche speranza di recupero. Indicazioni più precise arriveranno dopo la conferenza stampa dell'allenatore spagnolo, in programma al centro sportivo di Mozzate. Nonostante le possibili assenze, i lariani arriveranno a Milano in un momento particolarmente positivo, determinati a confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Inter-Como, soltanto 1.600 biglietti per gli ospiti: cresce il malcontento

A far discutere alla vigilia della partita è anche la disponibilità di biglietti riservati ai sostenitori del Como. Saranno appena 1.600 i posti destinati ai tifosi lariani a San Siro, una quantità giudicata insufficiente rispetto alla richiesta. I tagliandi sono andati esauriti nel giro di poche ore, alimentando il malcontento di chi non è riuscito ad acquistarli. Le proteste riguardano anche il divieto di acquistare biglietti in settori diversi da quello ospiti, una limitazione che impedirà a molti sostenitori di seguire la squadra allo stadio.

Fabregas vuole sfatare il tabù Inter

Sul campo, intanto, il Como cercherà di interrompere una serie negativa contro i nerazzurri. Dal ritorno in Serie A nel 2024, infatti, la formazione lariana non è ancora riuscita a battere l'Inter, così come Milan e Bologna. La squadra di Fabregas proverà dunque a sfruttare l'entusiasmo della goleada europea per conquistare un risultato importante anche in campionato. Tra l'incognita degli infortuni, la rabbia dei tifosi e la voglia di sfatare il tabù nerazzurro, il Como si avvicina a una delle trasferte più attese della stagione. A San Siro, però, servirà un'altra prestazione di alto livello per mettere in difficoltà la formazione di Cristian Chivu.