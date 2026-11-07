L'Inter rimane strafavorita per la conquista del campionato. Così Nicola Legrottaglie ai microfoni di Tutto Mercato Web a proposito della squadra di Cristian Chivu: "Inter strafavorita sempre, tutto dipende da lei. Vediamo se avrà cali mentali e fisici, ma non penso succederà. Ha una rosa così forte che porterà al risultato. Poi ci sarà comunque da capire chi è realmente questa Lazio, perché se dovesse vincere a Napoli inizierei a preoccuparmi, diventerebbe una mina vagante. Quello che sta facendo è da studiare, non me lo aspettavo. Per questo dico che andrebbe studiata, lo scorso anno con gli stessi giocatori era a metà classifica e oggi domina il campionato di Serie A".