L'Inter rimane strafavorita per la conquista del campionato. Così Nicola Legrottaglie ai microfoni di Tutto Mercato Web a proposito della squadra di Cristian Chivu: "Inter strafavorita sempre, tutto dipende da lei. Vediamo se avrà cali mentali e fisici, ma non penso succederà. Ha una rosa così forte che porterà al risultato. Poi ci sarà comunque da capire chi è realmente questa Lazio, perché se dovesse vincere a Napoli inizierei a preoccuparmi, diventerebbe una mina vagante. Quello che sta facendo è da studiare, non me lo aspettavo. Per questo dico che andrebbe studiata, lo scorso anno con gli stessi giocatori era a metà classifica e oggi domina il campionato di Serie A".

Sezione: News / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 16:43
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.