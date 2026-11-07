La FIFA ha accolto parzialmente il ricorso della Federazione calcistica argentina (AFA) contro le sanzioni per la mega rissa durante la finale mondiale fra Spagna e Argentina. Accordata una riduzione da sette a quattro turni per Nahuel Molina, mentre peggio è andata a Leandro Paredes, cui sono state confermate le 10 giornate di squalifica con la nazionale albiceleste oltre a dover pagare una multa da 90mila euro. Lo riporta Marca.