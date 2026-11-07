Il Cagliari ritrova la gioia del successo dopo 4 sconfitte consecutive: i sardi s'impongono sul Frosinone grazie alla rete di Adopo al minuto 38. Secondo tempo di sofferenza per i sardi, che riescono comunque a resistere all'onda d'urto dei ciociari. Finisce in parità la sfida tra Torino e Lecce: l'autogol di Gaspar porta avanti i granata, pareggia i conti Ndri.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 17:41
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione