Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche delle assenze dei lariani in vista del big match di domani a San Siro: "Abbiamo provato fino ad oggi per Chalobah. Forzandolo potrebbe giocare 5-6 minuti ma non mi prendo il rischio. Ci sono due settimane per prepararlo per Cagliari. Mancano 38-40 partite se facciamo bene fino a fine stagione. Diao? Nemmeno". Le parole riprese da TMW.