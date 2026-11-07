Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato anche delle assenze dei lariani in vista del big match di domani a San Siro: "Abbiamo provato fino ad oggi per Chalobah. Forzandolo potrebbe giocare 5-6 minuti ma non mi prendo il rischio. Ci sono due settimane per prepararlo per Cagliari. Mancano 38-40 partite se facciamo bene fino a fine stagione. Diao? Nemmeno". Le parole riprese da TMW.

Sezione: L'avversario / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 19:21
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione