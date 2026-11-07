La Lazio è sola al comando della classifica, ma Rino Gattuso non ammette distrazioni di sorta. Parlando alla vigilia della gara contro il Napoli in conferenza stampa, il tecnico biancoceleste fa anzi capire che ci sono altre priorità rispetto allo Scudetto: "Le pressioni specialmente domani non le abbiamo. Noi abbiamo la consapevolezza di andare a giocare in uno stadio difficile con una squadra forte che sta attraversando un momento difficile. Questi giocatori hanno vinto all'estero e in Italia, ci vorrà umiltà e dovremo andare forte. Noi dobbiamo pensare partita dopo partite, mancano 12 punti e quando arriveremo a quaranta punti faremo una bella festa per aver raggiunto il primo obiettivo. Noi abbiamo una strada che è quella del lavoro, dobbiamo leggere meno possibile. Chi fa questo lavoro ci sta facendo giustamente i complimenti, poi quando arriverà quel giorno ci rimetteremo sotto".
Anche la difesa momentanea della leadership non toglie il sonno al tecnico di Corigliano: "Io non penso al primato, noi non dobbiamo pensare a quello ma solo a fare le nostre prestazioni. Da quattro settimane dico che noi non c'entriamo nulla lì sopra, dobbiamo giocare le partite con mentalità e voglia. Qualcuno si aspettava che noi fossimo lì? Allora perché dobbiamo appesantirci, dobbiamo giocare la partita con rispetto per una squadra forte. Ce l'andiamo a giocare con grande mentalità e grandissima voglia. Noi non dobbiamo vincere per stare lì in classifica, non siamo pronti a pensare a tutte queste robe qui. Dobbiamo pensare solo a quello che dobbiamo fare, se cominciamo a pensare al primato sbagliamo tutto. Se poi arriva una mazzata si vive la delusione, invece bisogna continuare a pedalare e andare forte. Se andiamo in campo a pensare al primato è un errore, dobbiamo solo pensare a fare il nostro gioco".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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