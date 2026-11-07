Nel corso di un recente intervento su TMW, l'ex collaboratore tecnico nerazzurro Adriano Bacconi ha brevemente analizzato le peculiarità di Inter e Como, ormai prossime ad affrontarsi: "Si affrontano le due squadre che vanno meglio in Europa. Entrambe hanno un'identità offensiva evidente. Sono le due squadre che hanno la media tiri in porta più alta, 21 e 20 e il maggior possesso palla medio. Sono due squadre che vogliono dominare le partite. E sarà interessante, perché una delle due non potrà farlo. L'Inter col suo 3-5-2 produce più di tutti, è prima per xG complessivi con 29,7. Il Como invece ha due esterni su ogni catena, ma è la squadra che attacca di più al centro. Gli esterni alti di Fabregas giocano dentro il campo nei mezzi spazi ed è proprio lì che il Como devasta gli avversari. All'Inter sta mancando tremendamente Lautaro Martinez, che è il giocatore che fa più tiri in Serie A, oltre 5 a partita. Thuram gioca meglio con Pio Esposito accanto, mentre Bonny non è compatibile perché tende ad allargarsi".