Beppe Marotta e Dario Baccin non hanno voluto far mancare il loro appoggio all'Inter Under 23 anche questo pomeriggio per la partita interna dei ragazzi di Stefano Vecchi contro la Salernitana. Presidente e direttore sportivo nerazzurro sono sugli spalti del Breda insieme al nuovo vice DS Simone Lo Schiavo, alla sua prima uscita dopo l'ufficialità della sua nomina all'interno della squadra dirigenziale nerazzurra.