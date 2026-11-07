Beppe Marotta e Dario Baccin non hanno voluto far mancare il loro appoggio all'Inter Under 23 anche questo pomeriggio per la partita interna dei ragazzi di Stefano Vecchi contro la Salernitana. Presidente e direttore sportivo nerazzurro sono sugli spalti del Breda insieme al nuovo vice DS Simone Lo Schiavo, alla sua prima uscita dopo l'ufficialità della sua nomina all'interno della squadra dirigenziale nerazzurra. 

Sezione: Copertina / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 14:35 / Fonte: Dall'inviato Carlo Alberto Gamba
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.