Il Bologna targato Raffaele Palladino vola a più non posso e al Tardini di Parma ottiene la quarta vittoria consecutiva: battuta la formazione di Gilardino per 2-1 al termine di una gara ricca di episodi. Il primo al 9' con l'espulsione di Ndiaye che lascia in dieci il Parma. Nel secondo tempo le reti dei felsinei con Theate e Orsolini. Prova a riaprirla dal dischetto Sierro, ma non basta. Il derby lo conquista la formazione di Palladino.

Sezione: News / Data: Sab 07 novembre 2026 alle 20:04
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione