Djed Spence è pronto al debutto con l'Inter. Dopo aver disputato il test a porte chiuse dello scorso fine settimana contro il Lumezzane, ora l'esterno sta per avvicinarsi alla sua prima convocazione per una gara ufficiale e chissà, al possibile ingresso in campo con il Parma, nella sfida di domani alle 18. "Almeno questo è il piano di Cristian Chivu al netto dell'andamento del match: mandandolo in campo, almeno per una porzione di partita, l'allenatore esaudirebbe il desiderio di 70mila curiosi - riporta La Gazzetta dello Sport - L'Inter ha scoperto Djed nell'ultimo mese e mezzo, ma l'inglese si svelerà davvero agli occhi nerazzurri da qui in avanti".

Ad Appiano Gentile, lo staff tecnico ha lavorato sul "chill guy", come lo chiamavano a Genova, per farlo entrare definitivamente nel mondo nerazzurro. "Adesso quella "chillness", leggerezza che sa di relax, va adeguata al rigore di una big europea come l'Inter. Il passaggio non è così banale: ad Appiano hanno lavorato su questo aspetto, hanno iniziato a martellare con successo nella testa oltre che nel fisico, e puntano a vedere i risultati in campo". A Spence verrà chiesto di raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries, ma in più "ci si aspetta maggiore fisicità difensiva, mentre si intravedono margini di crescita alla voce gol e assist". D'altronde, l'investimento è stato corposo: 35 milioni bonus compresi e un contratto fino al 2031.