Sono tante le possibili novità di formazione che in casa Inter in vista della partita contro il Parma di domani pomeriggio alle 18 allo stadio Meazza. A partire dalla difesa, dove potrebbe arrivare un esordio tra i pali dal 1', con Provedel al posto di Josep Martinez. Ma non solo.

Secondo Tuttosport, in difesa ci saranno "Pavard e Carlos Augusto come braccetti difensivi, destro e sinistro. In mezzo alla retroguardia dovrebbe esserci inoltre Bisseck, tornato una settimana fa in Italia perché liberato (come pianificato) dalla Germania. Sull’esterno sinistro è completamente recuperato Dimarco, mentre a destra sarà a disposizione per la prima volta Spence, ma è difficile che parta titolare: più probabile che Chivu scelga Luis Henrique - sempre che all’ultimo non la spunti Diouf. A centrocampo Barella, che con l’Italia ha giocato ‘solo’ due partite e mezz’ora con la Francia, dovrebbe essere regolarmente al suo posto, così come è quasi sicuro Mkhitaryan come altra mezzala. I dubbi sono in cabina di regia: Calhanoglu è favorito ma è rientrato solo a inizio settimana in gruppo dopo l’infortunio, mentre Zielinski ha giocato ben 346 minuti in nazionale e potrebbe quindi essere risparmiato per il Brugge. Non è da escludere del tutto un colpo di scena: che possa spuntarla Stankovic. Davanti un posto fisso lo prende Thuram, che dovrebbe essere accompagnato più da Bonny, rientrato in Italia già lunedì, che da Pio Esposito - sempre che il buon Lautaro non spinga per essere schierato".