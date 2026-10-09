La notizia che la stampa turca aveva anticipato nei giorni scorsi ha ora i crismi dell'ufflicialità: Vincenzo Montella non è più il commissario tecnico della Nazionale turca di Hakan Calhanoglu. L'annuncio è arrivato quest'oggi dalla TFF, la Federcalcio locale, tramite uno stringato comunicato: "Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcistica Turca (TFF), nella riunione odierna, ha deciso (...) di non confermare il Sig. Vincenzo Montella come allenatore della Nazionale". Fatale il pessimo avvio di Nations League, con quattro sconfitte in altrettante partite.

Montella lascia quindi la guida dei Milli Takim, che aveva riportato ai Mondiali dopo un'assenza lunga 24 anni, dopo 40 partite e 21 vittorie. Per la sua successione, in nome in prima fila è quello di Arda Turan.