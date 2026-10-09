Dopo la pronuncia del TAR della Lombardia, che ha deciso di rigettare tutti e cinque i ricorsi contro la vendita di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter, il prossimo step è lo svelamento del render di progetto da parte dei club. "So che ci stanno lavorando, per poterlo presentare a breve - ha confermato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un evento in città -. Mi sembra che quella sia la prima cosa da fare. La seconda è garantire la tenuta dei tempi, quindi un serio programma di lavori: non possiamo perdere l'occasione di Euro 2032, sarebbe una cosa disastrosa per l'immagine della città. Noi addetti ai lavori abbiamo in testa le tempistiche, ma i cittadini no, quindi serve un'operazione di trasparenza nei confronti di questi ultimi".