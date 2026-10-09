Dopo aver perso per infortunio Curtis Jones, per Cristian Chivu è il momento di capire come poter ovviare all'assenza del centrocampista inglese, per il quale, secondo il Corriere dello Sport, è difficile pronosticare una data specifica per il rientro, pur considerando a forte rischio il derby del 31 ottobre. Il quotidiano prova a mettere sul tavolo le alternative in mano all'allenatore nerazzurro, a partire dalla gara di domani pomeriggio al Meazza contro il Parma.

"Avrà maggiore continuità di sicuro Sucic, alla ricerca di un ulteriore salto di qualità - si legge -. L'esuberanza del croato sarà alternata all'esperienza di Mkhitaryan, del quale l'allenatore rumeno si fida ciecamente. Senza dimenticare Zielinski, che a domanda precisa sul ruolo continua a ribadire di sentirsi prima di tutto un interno di centrocampo. Il polacco si alternerà a Calhanoglu (in attesa di vedere anche Stankovic) in cabina di regia, ma non gli dispiacerà di certo tornare a occupare la zolla di sempre".

Sezione: Rassegna / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 09:24
Autore: Antonio Di Chiara
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