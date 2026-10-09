I tifosi dell'Inter chiedono di vedere in azione Stankovic di più. Complice l'infortunio di Jones, out per un mese, tutto fa pensare che il centrocampista serbo possa sfruttare l'occasione per ottenere più minutaggio nel tour de force che si aprirà domani con Inter-Parma.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita, Chivu si è preso anche le responsabilità del poco impiego fin qui. "Ale fino ad ora è entrato due volte. Poteva giocare di più? Sì. Magari la colpa è mia perché ho un rapporto che mi lega a lui da molti anni. L'ho visto crescere e mi fa piacere vedere la maturità che ha raggiunto. Sa di essere capitato in una squadra evoluta, dove c'è una grande pressione - le sue parole -. Mi fa piacere che lui lavori seriamente per fare vedere che può stare a questo livello. Dimostra fiducia e autostima in ogni allenamento, prima o poi farà vedere di che pasta è fatto. Lo consideriamo un giocatore dell'Inter, siamo contenti che sia qua con noi. Nessuno è perfetto in questo gruppo, tutti possiamo migliorare".