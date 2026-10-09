Ottobre rosso, chi si ferma è perduto. La sosta è ormai alle spalle e per i club inizia un mese sul campo particolarmente intenso, che potrebbe segnare la stagione in un senso o nell'altro. Il Corriere della Sera si focalizza sulla situazione delle due milanesi. Inter e Milan hanno iniziato bene il proprio campionato. I nerazzurri, che affronteranno domani il Parma al Meazza, sono in testa con 13 punti assieme a Roma e Lazio; i rossoneri, ospiti del Sassuolo, sotto di 2 lunghezze a causa del pareggio subito nel recupero allo Stadium contro la Juventus. Per entrambe la data cerchiata è quella del 31 ottobre, il derby, ma prima ci saranno 5 partite di campionato e 2 di coppa.

Aspetti in comune

Le due milanesi hanno in comune anche il minutaggio che ha 'spremuto' i propri calciatori convocati in Nazionale durante la sosta: 2.625 minuti in campo per i rossoneri, 2.352 per i nerazzurri. Un aspetto di cui i due allenatori, Ruben Amorim e Cristian Chivu, terranno necessariamente conto. La sosta ha privato le due squadre anche di un giocatore a testa: Alexis Saelemaekers (intervento chirurgico alla caviglia) e Curtis Jones (risentimento muscolare) mancheranno a lungo. Due grane non da poco per i rispettivi tecnici.