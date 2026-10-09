Negli anni '90 anche il solo pensiero di trasferirsi dalla Fiorentina alla Juventus era considerato una blasfemia, basti pensare a cosa accadde con Roberto Baggio. Può confermarlo Sandro Cois, ex centrocampista tra le altre proprio viola e del Torino, che nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena di mercato che lo riguardava: Juventus e Inter erano interessate a me quando giocavo nella Fiorentina, tutto vero. Ma non sarei mai andato alla Juventus… giocando a Firenze. E poi Cecchi Gori stravedeva per me, non mi avrebbe mai venduto".