Negli anni '90 anche il solo pensiero di trasferirsi dalla Fiorentina alla Juventus era considerato una blasfemia, basti pensare a cosa accadde con Roberto Baggio. Può confermarlo Sandro Cois, ex centrocampista tra le altre proprio viola e del Torino, che nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena di mercato che lo riguardava: Juventus e Inter erano interessate a me quando giocavo nella Fiorentina, tutto vero. Ma non sarei mai andato alla Juventus… giocando a Firenze. E poi Cecchi Gori stravedeva per me, non mi avrebbe mai venduto". 

Sezione: News / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 14:57
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.