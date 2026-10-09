Sarà un vero e proprio battesimo del fuoco quello di San Siro, contro l'Inter campione d'Italia, per Alberto Gilardino, che domani esordirà sulla panchina del Parma. "Sono soddisfatto del lavoro fatto in questi giorni, dell'atteggiamento dei ragazzi, per quello che mettono in campo quotidianamente - ha detto il tecnico dei ducali in conferenza stampa -. Sarà un punto fondamentale per domani. È la prima volta di una sosta così lunga, quindi l'approccio mentale che dovremo avere sarà determinante. I nazionali sono rientrati e ci sono stati alcuni che sono tornati prima, le condizioni sono buone, farò valutazioni tra oggi e domani. Su di me: sono carico e positivo, ci sarà emozione prima della gara, ma al fischio d'inizio ci sarà determinazione".

A proposito del valore dell'avversario e del modo in cui la sua squadra dovrà provare a contrastarlo, Gila ha aggiunto: ""Incontriamo una delle squadre più forti, lo sappiamo. Sono veramente curioso di come approccerà la partita la squadra. C'è la volontà di affrontare la gara con le nostre caratteristiche, quello deve essere il pensiero comune, a partire dai ragazzi. Sarà fondamentale l'aspetto mentale, dove i duelli saranno importanti, saranno fondamentali le distanze che sapremo mantenere e quando avremo la possibilità dovremo creare i presupposti per poter impensierire l'Inter".

In chiusura, Gilardino ha fatto un punto sull'infermeria: "Bernabé si sta allenando con la squadra, ma faremo valutazioni per dargli un po' di minutaggio senza rischiare nulla. Ndiaye ha avuto un contrasto di gioco e lo valuteremo oggi, ci auguriamo di poterlo recuperare. Drobnic si è allenato regolarmente, prima con un tutore e ora senza. Delprato sta bene, si è allenato in gruppo. Anche i nazionali stanno bene, le valutazioni saranno fatte per valutare le condizioni dei ragazzi".