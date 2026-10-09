Lautaro Martinez si è presentato già ieri al centro sportivo nerazzurro. Il tempo di scendere dall'aereo e passare dai campi di allenamento, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport. Una sgambata, un defaticante dopo tredici ore di volo intercontinentale. Oggi il primo allenamento vero insieme ai compagni di squadra.

Spingerà per esserci già contro il Parma, ma ad oggi sembra più facile che in attacco partano Thuram insieme a uno tra Bonny ed Esposito, data anche la vicinanza con il successivo match di Champions League contro il Bruges.

Sezione: Rassegna / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 08:28
Autore: Antonio Di Chiara
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