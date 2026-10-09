In occasione della prima gara interna del Bologna dopo la sosta, quella del prossimo 17 agosto contro l'Inter, la squadra di Raffaele Palladino potrebbe scendere in campo con la nuova terza maglia color oro, anticipata nei giorni scorsi. Una maglia che, con tutta probabilità, richiamerà l’effige della Torre di Maratona del suo stadio nella trama, e che avrà come tonalità unica e principale il color oro.