In occasione della prima gara interna del Bologna dopo la sosta, quella del prossimo 17 agosto contro l'Inter, la squadra di Raffaele Palladino potrebbe scendere in campo con la nuova terza maglia color oro, anticipata nei giorni scorsi. Una maglia che, con tutta probabilità, richiamerà l’effige della Torre di Maratona del suo stadio nella trama, e che avrà come tonalità unica e principale il color oro.

Sezione: News / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 21:09 / Fonte: 1000cuorirossoblu
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.