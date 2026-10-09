Operazione turnover in casa Inter, dove c'è da gestire un calendario pieno di impegni che comincerà a diventare molto fitto proprio a partire dalla gara di domani alle 18 al Meazza contro il Parma. "La logica porta a pensare che toccherà per la prima volta a Provedel - secondo Tuttosport - Sempre contro il Parma, dovrebbe rifiatare Akanji. Al centro, considerando l'infortunio di Stones, ci sarà dunque Bisseck".

"Per due inglesi ko, ecco che tornerà finalmente a disposizione Spence. L'ex Tottenham inizierà dalla panchina, ma presto entrerà nelle rotazioni anche se Chivu dovrà essere bravo a gestire l'alternanza con Diouf: il francese, infatti, è stato fra le note liete di questo avvio di stagione, mostrando di poter essere un fattore (offensivo) da quinto di destra. L'infortunio di Jones aprirà spazi a quei centrocampisti che lo reclamano, in primis Sucic - il croato lo ha pure fatto capire a voce - ma anche Stankovic. Chivu lo ha voluto tenere, ora dovrà trovare il modo di dargli fiducia. Quella che il tecnico ha già dato ad ampie "secchiate" a Pio Esposito. Ora però c'è lo step successivo: fare in modo che l'azzurro non sia solo la prima alternativa a Lautaro e Thuram, ma diventi un loro pari in tutto, una sorta di terzo attaccante titolare".