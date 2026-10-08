Il mese di ottobre di Curtis Jones rischia seriamente di ridursi alla sgambata di sabato scorso contro il Lumezzane. L'esito degli esami cui l'inglese si è sottoposto stamattina hanno evidenziato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra che, tradotto nel linguaggio del calendario, potrebbe restituirlo agli ordini di Cristian Chivu solo a novembre, salvo un difficile ma non impossibile recupero per il derby del 31 ottobre. Uno stop inatteso ma che non manderà in crisi l'allenatore nerazzurro, che ha sin dall'inizio abbondanza nel reparto. Certo, avere a disposizione Jones per gestire il turn over nelle prossime 9 partite prima della seconda sosta avrebbe fatto non comodo, di più. Ma adesso con un concorrente in meno ci sarà più spazio per altri centrocampisti, soprattutto quelli che hanno visto il campo di meno.

Ridistribuzione dei minuti

Finora l'ex Liverpool è stato impiegato per 242 minuti, che a questo punto verranno ridistribuiti tra chi è destinato a prenderne il posto. Visto che Nicolò Barella (510'), il più coinvolto tra i centrocampisti, ogni tanto dovrà anche rifiatare e che Hakan Calhanoglu (197'), rientrato dall'infortunio, godrà di un maggiore minutaggio rispetto a quanto avuto finora, è facile ipotizzare che tra i due 'titolarissimi' verrà eseguito una sorta di bilanciamento indipendente dall'assenza di Jones. Il quale verrà sostituito a turno dai vari Piotr Zielinski (382'), Petar Sucic (212'), Henrikh Mkhtaryan (69') e Aleksandar Stankovic (15'). Il polacco, reduce da un ampio coinvolgimento in campo con la Nazionale, già con il Parma dovrebbe godere di una pausa e comunque è ipotizzabile che mantenga elevato il suo impiego nei prossimi impegni. Anche se l'armeno è destinato a giocare dal primo minuto contro il Parma, dovrebbe essere il croato a ereditare gran parte del minutaggio che sarebbe stato destinato a Jones, anche per questioni di caratteristiche, avendo così l'auspicata possibilità di mettere minuti nelle gambe anche con l'Inter. Probabile che anche il serbo, finora relegato ad appena un quarto d'ora sul rettangolo di gioco, possa veder aumentare il proprio impiego come del resto Chivu gli ha assicurato.

Le 9 partite, tra campionato e Champions League, ogni tre giorni prima della nuova sosta per le Nazionali avrebbero comunque obbligato l'allenatore a un turn over ragionato in ogni reparto per tenere tutti concentrati e centellinare le energie. A maggior ragione a centrocampo, il reparto più abbondante. A maggior ragione ora che si è defilato Jones, un'assenza pesante ma che potrebbe essere assorbita senza problemi dalla qualità e dalla voglia di giocare delle alternative.