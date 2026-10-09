Nell'epoca dei social media, se sei presente e attivo devi dare conto ai tuoi follower anche quando non avresti nulla da spiegare. La dura vita di chi ha un forte seguito in rete e tiene molto a mantenerlo. Agustina Gandolfo, per esempio, la moglie di Lautaro Martinez, è stata interpellata sul motivo per cui non fosse presente al Monumental per la partita di addio di Leo Messi, lei che solitamente è sempre al fianco del marito anche negli impegni in Argentina. E da Milano, l'influencer ha utilizzato le storie sul suo account Instagram ufficiale per chiarire la situazione che ha motivato il suo ritorno, condividendo una foto scattata nella sua palestra di casa, accompagnata da un messaggio esplicativo sul suo viaggio.

“Sono tornata dall’Argentina prima del previsto, non ho partecipato alla festa di addio per non far perdere ai bambini giorni di scuola e indovinate un po’… - ha spiegato Agustina -. Guardate chi mi accompagna all'allenamento perché si è svegliato malato", commentando una foto che ritrae i piccoli Nina e Theo mentre giocano nel locale. Cose che capitano in tutte le famiglie...