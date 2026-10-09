La colonia inglese dell'Inter, dopo John Stones, perde per infortunio anche Curtis Jones. Di ieri la notizia del problema fisico accusato dal centrocampista ex Liverpool, un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. "Servirà un mese circa per rivedere il campo, nulla la possibilità di poter giocare il derby di Milano del 31 ottobre. Se tra terapie e recupero tutto andrà liscio, si può immaginarlo disponibile nella sfida in casa contro il Como dell'8 novembre, giusto dopo la nuova trasferta di Coppa in casa del Feyenoord", riporta La Gazzetta dello Sport.

Di certo lo stop arriva in un momento nel quale l'inglese avrebbe potuto avere uno spazio importante. "Durante la sosta era pure salito di condizione. Anzi, aveva ricevuto precise istruzioni dall'allenatore: per esplodere al livello che ci si attenderebbe da lui, doveva allargare maggiormente il raggio di azione. In ogni caso, Curtis era pronto a partire dall'inizio domani contro il Parma: niente San Siro, ma tappa inattesa all'Humanitas di Rozzano".