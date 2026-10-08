Lunga intervista per Christian Vieri alla Gazzetta dello Sport, con un passaggio importante sull'Inter e soprattutto su Francesco Pio Esposito. "Inter-Parma una giornata favorevole ai nerazzurri? In teoria, sì: se nell'Inter sono tutti concentrati al cento per cento, la differenza di livello viene fuori. Ma non ci riesci sempre, e infatti finora... Però è ora di cambiare passo: si entra nel vivo del campionato e l'impegno della Champions si fa più tosto".

Capitolo Pio. "A 21 anni ha già fatto sette gol con quella maglia azzurra che pesa tanto, vuol dire che fra sette-otto anni batterà il record di Gigi Riva. E sarà l'attaccante che avrà segnato più gol nella storia della Nazionale. Ma vuol dire anche che tra due-tre anni inizierà pure lui a fare i suoi venti gol a stagione. Deve ancora capire bene come muoversi in campo, anzi soprattutto in area. Pio è più simile a Toni, secondo me. Ma i paragoni per me non hanno senso, lo sapete. E a lui non fanno neanche bene. Chi tra lui e Thuram? Se alleni una grandissima squadra devi saper fare delle scelte, altrimenti non puoi fare l'allenatore. Ma mi pare che a Chivu non dispiaccia avere scelte, e abbia sempre saputo farle".