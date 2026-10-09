L’allenatore del Parma Alberto Gilardino ha convocato 24 calciatori per la sfida tra Inter e Parma, in programma domani alle 18.00 allo Stadio Meazza di Milano e valida per la sesta giornata di Serie A. Spicca la presenza del classe 2009 Djibril Diallo, difensore della Primavera, oltre al ritorno di Adrien Bernabé. Assenti Pontus Almqvist, Hans Nicolussi Caviglia e Niakhate Ndiaye. Ecco l'elenco:

Portieri: 40 Edoardo Corvi, 30 Giovanni Daffara, 22 Simone Ghidotti.

Difensori: 27 Sascha Britschgi, 29 Franco Carboni, 15 Enrico Delprato, 70 Djibril Diallo, 72 Dominik Drobnič, 34 Diego Carlos Santos Silva, 37 Mariano Emir Troilo, 14 Emanuele Valeri.

Centrocampisti: 10 Adrian Bernabé, 8 Benjamin Cremaschi, 80 Giovanni Fabbian, 76 Simone Lontani, 16 Mandela Keita, 47 Abdou Salam Konate, 32 Christian Ordoñez, 4 Vincent Olivier Sierro.

Attaccanti: 7 Ousmane Diallo Thiao, 23 Nesta Elphege, 20 Matija Frigan, 9 Jose David Romero, 19 El Bilal Toure.