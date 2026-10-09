Un nuovo San Siro da 2,3 miliardi di euro. E' quanto messo nero su bianco da Inter e Milan per quel che riguarda i costi del futuro impianto da 71.500 posti e delle opere che lo circonderanno, oltre a spese amministrative e burocratiche. Il prossimo 29 ottobre verrà svelato il primo rendering. "La bocciatura dei ricorsi da parte del Tar - si legge sulla Gazzetta dello Sport - sembra aver ridato vigore ai piani dei club, anche perché c'è da correre per rientrare nelle stringenti tempistiche fissate dalla Uefa per poter ospitare gli Europei 2032".

Il conto dei costi è presto fatto: 99 milioni per i costi di progettazione; altri 708 milioni per la costruzione dello stadio, con la speranza di chiudere la partita entro l'estate 2031; poco meno di 60 milioni per i lavori legati al tunnel Patroclo; altri 15 milioni per la messa in sicurezza del cantiere. A lavori ultimati, ci sarà la demolizione del vecchio stadio per 115 milioni, in ultimo la riqualificazione di ciò che rimarrà e la realizzazione del comparto commerciale per 371 milioni di euro. Tutto entro il 2036, per un investimento complessivo di 2,3 miliardi di euro.

E i guadagni? "Negli ultimi documenti depositati, si parlava di circa 120 milioni annui aggregati, di cui circa 80 come ricavi incrementali per lo stadio (da voci come i naming rights, gli altri eventi e il museo) e 40 dalle altre attività commerciali. In sostanza, quindi, 60 milioni a club. Senza considerare l'aumento degli incassi da hospitality, che passerà dai circa 3mila posti attuali a 13mila. Per lanciare l'assalto di Inter e Milan alle big europee sullo

stadio".