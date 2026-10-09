Giovanni Fabbian parla oggi in una lunga intervista al Corriere dello Sport alla vigilia di Inter-Parma, gara in cui sarà uno degli ex che affronteranno i nerazzurri. Il centrocampista è infatti cresciuto nel settore giovanile del club di via della Liberazione.

Se le dico Chivu cosa le viene in mente?

«Chivu è stato il mio allenatore per quasi tutta l’avventura nell’Inter, nel settore giovanile. Abbiamo vinto il campionato Primavera, lui ha rappresentato molto per me, mi ha sempre dato fiducia. Sta facendo bene ma non avevo dubbi perché, oltre a essere un grande allenatore, è una bravissima persona».

La sua qualità più grande?

«A livello umano è veramente top. Ha una grandissima umiltà, nonostante sia stato un giocatore fantastico che ha vinto un sacco di trofei e giocato in squadre molto ambiziose».

Ma è vero che vi raccontava gli aneddoti del Triplete?

«Sì, certo. Noi eravamo ragazzi giovani e sentivamo delle vittorie, dei festeggiamenti. Queste storie ti fanno sognare e ti portano a dire: “Spero di poter arrivare un giorno”».

L’Inter cosa ha rappresentato per lei?

«La squadra che mi ha dato fiducia e mi ha allevato. Un grande club per cui porterò sempre moltissimo rispetto e gratitudine».