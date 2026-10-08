Infortunio per il centrocampista inglese che sarà ai box per 20 giorni proprio a ridosso della ripresa del campionato nerazzurro. Lo stop si trasforma in un'occasione per due giocatori.

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Sezione: Copertina / Data: Gio 08 ottobre 2026 alle 14:14
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.