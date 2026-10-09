La FIGC è chiamata a votare il prossimo 14 dicembre per la scelta del Presidente, dopo il commissariamento effettuato nei giorni scorsi. Il commissario Giovanni Malagò ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.

All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale.

Sezione: News / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 17:49
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.