Il difensore Tomas Palacios si sta ben disimpegnando con la maglia dell'Estudiantes, dopo un percorso opaco con la maglia nerazzurra. L'Inter resta comunque proprietaria del cartellino del calciatore, considerando che il prestito scadrà al termine del 2026. Javier Zanetti, nel frattempo, ha parlato a DSports Radio della situazione relativa a Palacios: "Non abbiamo ancora parlato della sua situazione perché vogliamo vedere come si evolveranno le cose. Ascolteremo le esigenze del calciatore", ha detto Zanetti. Il ds del club argentino, Agustin Alayes, non ha chiusi la porta su un possibile riscatto "Forse a dicembre riusciamo a riscattarlo, sebbene la cifra sia alta".