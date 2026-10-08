Intervenuto su Radio Manà Manà Sport, il giornalista Riccardo Trevisani si è soffermato sulla carriera di Gian Piero Gasperini da allenatore, facendo anche un passo indietro: "Il più grande rimpianto della sua carriera? Il periodo all'Inter, senza nessuna discussione, al 100%. Lui sa di essere entrato con un kalashnikov in un posto in cui serviva una penna stilografica. La gestione di una squadra non è solamente il modulo, ma anche fare le scelte giuste", ha detto.