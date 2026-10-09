Arrivano le prime indicazioni dalla seduta di allenamento dell'Inter, andata in scena alla vigilia della sfida contro il Parma, che si è conclusa attorno alle 13. Secondo quanto riferisce l'inviato di Sky Sport, alla Pinetina, Cristian Chivu ha diretto i lavori con il gruppo al completo, ad eccezione di John Stones e Curtis Jones. Se il primo è alle prese con la riatletizzazione propedeutica al ritorno in campo con i compagni, il secondo si è appena infortunato e ne avrà per 3-4 settimane.

L'unico inglese a disposizione per la gara di domani, quindi, sarà Djed Spence, che finalmente verrà incluso tra i convocati per la prima volta da quando è diventato un giocatore nerazzurro.