A tempo perso ci si può anche improvvisare in previsioni di lunga data, come la vincitrice dello Scudetto o i piazzamenti finali in campionato, nonostante siamo solo alla vigilia della sesta giornata di Serie A. In tal senso, il Supercomputer Opta, un modello previsionale che stima le possibilità di sviluppo di una determinata competizione, sembra l'ideale per avere risposte affidabili visto che tiene conto di molteplici variabili, tra cui: punti di forza e di debolezza delle squadre; serie storiche di risultati; precedenti; indici di rendimento e tanto altro.

Certo, il pallone è rotondo e fugge da ogni logica, ma un modello che si appoggia su tante informazioni merita attenzione. Soprattutto quella dei tifosi interisti, di certo soddisfatti dalla previsione che riguarda la propria squadra del cuore, pur con la consapevolezza che l'algoritmo impiegato si aggiorna nel corso del campionato, partita dopo partita, in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre.

Secondo l'Opta Predictor, in base agli ultimi aggiornamenti, ecco le percentuali di classifica finale dell'Inter:

Vittoria dello Scudetto: 45,57% (+10,47 dall'inizio del campionato)

Qualificazione in Champions League: 88,62%

Qualificazione alle coppe europee: 96,42%

Salvezza: 100%

Retrocessione: 0%

Posizione finale prevista: 1^ (= rispetto all'inizio del campionato)