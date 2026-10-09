Un po' di chiarezza. Anche se il mercato è attualmente fermo e gennaio è ancora lontano, nel suo ormai abituale contributo su YouTube Fabrizio Romano fa il punto su alcune situazioni in corso. Per quanto riguarda l'Inter, si parla di Petar Sucic che ultimamente è stato al centro delle discussioni. Il centrocampista croato dopo la sconfitta della sua Nazionale contro la Spagna, a domanda diretta sul minutaggio all'Inter aveva detto che ne avrebbero ritardato più avanti. Non si trattava di una risposta evasiva, quanto piuttosto della volontà di aspettare i prossimi mesi per capire quanto avrebbe giocato, visto che ancora è presto per fare bilanci. Per quanto concerne il futuro, a dispetto delle voci che vorrebbero Sucic lontano dall'Inter, la dirigenza nerazzurra ha già chiamato da tempo i suoi agenti per parlare del rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2030 punto c'è infatti la volontà di adeguarlo al suo attuale status, visto che quello firmato era in linea con i costi dell'operazione realizzata con la Dinamo Zagabria.

La situazione Icardi

Chiarezza anche sul fronte Mauro Icardi, del quale si è parlato in ottica nerazzurra. L'attaccante, attualmente svincolato, si sarebbe proposto ai nerazzurri anche come quinta punta. In realtà, spiega Romano, l'Inter non ha mai pensato a lui pur considerando l'ipotesi di aggiungere un quinto attaccante al reparto attuale, ma con caratteristiche diverse. Chiaramente l'argentino sarebbe tornato molto volentieri a Milano, ma questo è un discorso che risale a maggio-giugno scorso, così come sarebbe stato contento nel gennaio scorso di andare alla Juventus o in altri club. Ma per quanto lo riguarda ad oggi non c'è nulla di concreto in Italia per lui.