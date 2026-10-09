Non esiste nessun caso Sucic. In questi giorni l'Inter ha fatto trapelare quello che pensa sul centrocampista croato. Il discorso è simile a quello per Stankovic, complice l'infortunio di Jones l'ex Dinamo Zagabria sarà più coinvolto nelle rotazioni. L'Inter punta fortemente su di lui tanto da iniziare a intavolare una trattative per il suo rinnovo di contratto.

Di Sucic si è parlato durante la sosta nazionali per alcune dichiarazioni di Boban e per le parole dello stesso giocatore prima del rientro a Milano sul tema del minutaggio.

Chivu ha però spento ogni polemica in conferenza stampa. "Sapete che le opinioni di altre persone le commento poco perché sono solo opinioni. Però Zvone è un grande per me, so anche il contesto in cui le ha dette (dopo il 7-0 della Croazia con l'Inghilterra, ndr). A me risulta che Petar sia stato tra i tre centrocampisti più utilizzati l'anno scorso. Poi se riduciamo tutto alla titolarità, all'ego personale, allora non fa per me. Per me è importante quello che un giocatore dà, a prescindere da tutto. Non è stato dimenticato in panchina, siamo contenti per come è entrato col Monza e a Roma. Era un po' indietro di condizione, e sappiamo anche perché. Ha perso una settimana di preparazione dopo il Mondiale. Non creiamo polemiche dove non ci sono, per noi è importante. Sappiamo cosa ci potrà dare nel futuro, siamo contenti della sua crescita. Siamo contenti anche della sua umiltà".