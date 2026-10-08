Durante la cerimonia del 'Premio Gentleman FairPlay', andata in scena ieri sera alla Scuola Militare Teuliè, è stato dedicato un momento di ricordo doveroso a Sandro Mazzola, leggendario centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana, che ci ha lasciati lo scorso 19 settembre. Beppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha consegnato al figlio Sandro lo speciale riconoscimento 'Uomo di Sport' alla memoria del padre.

“Noi abbiamo l'obbligo di preservare la memoria, che contiene tanti valori. I modelli rimangono e devono essere portati ai nostri giovani per diventare campioni, non solo in campo ma anche nella vita. Questo è quello che ci ha dimostrato Sandro Mazzola con l'Inter, con la Nazionale, ma in generale è stato un esempio per il mondo del calcio e nella vita fuori dal campo", le parole di Marotta.