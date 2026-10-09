Scatta l'ora di Djed Spence. Nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma, Cristian Chivu ha annunciato la prima convocazione dell'esterno inglese ex Tottenham con la maglia nerazzurra. Tornato a disposizione a ridosso dell'inizio della sosta nazionali, Spence ha anche esordito nel test amichevole di una settimana fa contro il Lumezzane.

Ecco le parole di Chivu in conferenza: "Spence si allena con noi da una settimana, senza vincoli o altre cose. Ha fatto cinque allenamenti fatti bene, ma non possiamo dimenticare il periodo di riabilitazione più la vacanza dopo il Mondiale. E' assente da due mesi, sarà convocato e ci fa piacere che sia tornato. Ci fa piacere vedere il suo sorriso e le sue qualità".