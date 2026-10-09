Archiviati gli impegni delle Nazionali giovanili, il menù del week-end del vivaio dell'Inter si arricchisce dell'appuntamento principale: la gara dell'Under 20 di Emiliano Bigica, che dopo la sosta tornerà in campo domani, alle 11, per sfidare i pari categoria del Como, a Interello. Ecco il programma completo:  

UNDER 20 Sabato 10 ottobre, ore 11:00 - Campionato, 6ª giornata: Inter-Como - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Sabato 10 ottobre, ore 15:00 - Amichevole, Inter-Montichiari- KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 18 Venerdì 9 ottobre, ore 14:30 - Campionato, 6ª giornata: Genoa-Inter - Centro Sportivo “Begato 9”, Genova.

UNDER 17 Domenica 11 ottobre, ore 15:00 - Campionato, 4ª giornata: Inter-Atalanta - Centro Sportivo “Bortolotti”, Ciserano (BG).

UNDER 17 FEMMINILE Domenica 11 ottobre, ore 10:30 - Amichevole, Inter-Uesse Sarnico - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 16 Domenica 11 ottobre, ore 16:30 - Campionato, 5ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 Domenica 11 ottobre, ore 16:30 - Campionato, 5ª giornata: Inter-Cagliari - KONAMI Women & Talent Center, Milano.

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 11 ottobre, ore 16:15 - Amichevole, Uesse Sarnico-Inter - Centro Sportivo "Bortolotti", Sarnico (BG).

Sezione: Giovanili / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 13:07 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.