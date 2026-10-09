Lo stop di Jones proprio non ci voleva: Chivu dovrà rinunciare all'inglese per circa un mese, con la prospettiva concreta di riaverlo solo per il match con il Como prima della prossima sosta nazionali.

Intanto, tra reduci da infortuni e fatiche di chi è andato in giro per il mondo, il tecnico romeno prepara più di una novità in vista della partita di domani a San Siro contro il Parma.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 09 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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